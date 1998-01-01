Напишите особенности военной службы РФ. Заранее спасибо!

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В 2003 году закон впервые определил военную службу как один из видов государственной службы, включив гражданскую, военную и правоохранительную службы в единую систему государственной службы Российской Федерации. Законодатель уточнил также, что военная служба является разновидностью федеральной государственной службы.Новые подходы к определению военной службы, продемонстрированные в Федеральном законе "О системе государственной службы Российской Федерации", требуют осмысления и отражения в основных положениях законодательства Российской Федерации о военной службе, которое исходит из того, что военная служба является особым видом государственной службы, специфика и уникальность которого объясняются тем, что только на военной службе для достижения поставленных целей могут применяться средства вооруженной борьбы (оружия и вооружения); сама же военная служба может исполняться не только на добровольной основе, но и по призыву - через исполнение гражданами воинской обязанности, закрепленной на конституционном уровне (ст.59 Конституции РФ).Поэтому, закрепляя в статье 6 Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации" определение военной службы, законодатель установил в ст. 19, что определение военной службы как вида федеральной государственной службы, содержащееся в статье 6 этого же Закона, применяется со дня вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в федеральное законодательство о военной службе.В Федеральном законе от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (ст.2) военная служба определяется как особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, федеральном органе специальной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а также иностранными гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, было скорректировано в соответствии с нормой Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации". [3]В первоначальной редакции предполагалось, что военную службу можно проходить только на воинских должностях. Федеральный закон от 6 июля 2006 года N 105-ФЗ закрепляет возможность прохождения военной службы как на воинских должностях, так и "не на воинских должностях в случаях и на условиях, предусмотренных федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации". В этой связи перечень полномочий Президента Российской Федерации в области обороны был дополнен пунктом, предусматривающим наделение главы государства правом устанавливать "перечень организаций, осуществляющих деятельность в интересах обороны страны и безопасности государства, и федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, в которые военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут направляться не на воинские должности, а также общее количество военнослужащих, направляемых не на воинские должности в каждые из указанных организаций и образовательных учреждений" (пп. 19 п.2 ст.4 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне").Правовой основой военной службы являются: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации в области обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, а также международные договоры Российской Федерации.