Решите систему неравенств и укажите наименьшее целое решение для каждой из них 1) {x+4/x-2lt;=0 {x(x-5)lt;0 2) {x-6/x+10gt;=0 {x-6gt;=0 3) {x^2-4/xgt;-3 {xlt;4 4) {6+x^2/xgt;=5 {1-xlt;0

Алгебра
Решите систему неравенств и укажите наименьшее целое решение для каждой из них 1) {x+4/x-2lt;=0 {x(x-5)lt;0 2) {x-6/x+10gt;=0 {x-6gt;=0 3) {x^2-4/xgt;-3 {xlt;4 4) {6+x^2/xgt;=5 {1-xlt;0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем методом интервалов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Дайте ответ what places of the world are famous for the long lives of their people?
Ответить
Английский язык
There____some shairs in the living room:a)is,b)am,c)are помогите что нужно из ответов вставить???
Ответить
Русский язык
Изменяется ли слово массаж по числам
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнений
Ответить
Английский язык
Составьте 7 предложений с used to про детство. Пример: When I was six, I used to read comics.
Ответить