Решите систему неравенств и укажите наименьшее целое решение для каждой из них 1) {x+4/x-2lt;=0 {x(x-5)lt;0 2) {x-6/x+10gt;=0 {x-6gt;=0 3) {x^2-4/xgt;-3 {xlt;4 4) {6+x^2/xgt;=5 {1-xlt;0

Алгебра

Решите систему неравенств и укажите наименьшее целое решение для каждой из них 1) {x+4/x-2lt;=0 {x(x-5)lt;0 2) {x-6/x+10gt;=0 {x-6gt;=0 3) {x^2-4/xgt;-3 {xlt;4 4) {6+x^2/xgt;=5 {1-xlt;0

Автор: Гость