Скласти реччення з словом радисть
Українська мова
Скласти реччення з словом радисть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З приходом зимових свят в дитячих серцях з"являється радість.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения скобка открывается 7 минус 1,5 разделить Россию 24 в скобка закрывается умножить на одну целую 7 двадцатых сколько получ...
Математика
Речку быструю можно переплыть от берега до берега за 4 мин есле плыть со скоростью 90 м в мин сколько времени потребуется для этого оле если она бу...
Английский язык