Замените придаточную часть причастным оборотом:Бывают страшные ночи с громом,молнией,дождём и ветром,которые в народе называют воробьиными.
Русский язык
Замените придаточную часть причастным оборотом:Бывают страшные ночи с громом,молнией,дождём и ветром,которые в народе называют воробьиными.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождём и ветром, называющиеся в народе воробьиными.
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