Замените придаточную часть причастным оборотом:Бывают страшные ночи с громом,молнией,дождём и ветром,которые в народе называют воробьиными.

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Замените придаточную часть причастным оборотом:Бывают страшные ночи с громом,молнией,дождём и ветром,которые в народе называют воробьиными.

Автор: Гость