Решите, пожалуйста, уравнение: х+х/2=-6
Алгебра
Решите, пожалуйста, уравнение: х+х/2=-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х/2=-6 2х+х/2(тута все деленное на 2)=-6 3х/2=-6 3х/2+6=0 3х+12/2(тута тоже все деленное на 2)=0 3*(х+4)/2=0 3*(х+4)*2=0 6*(х+4)=0 6х+24=0 6х=-24 х=-24:6 х=-4
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