Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Пожалуйста на казахском
Қазақ тiлi
Пожалуйста на казахском
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Өтінемін - пожалуйста на казахском
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Алгебра
Решите, пожалуйста, уравнение: х+х/2=-6
Ответить
Українська мова
Cоставить предложение из слов: Батьківщина, схід.
Ответить
Английский язык
Как переводится на английский фраза: я не знаю вкуса моих членов семьи.
Ответить
Английский язык
Как переводится слово Went с англ. яз на русский
Ответить
Математика
Катер шёл 3 ч против течения реки и 2 ч по течению. какой путь прошёл катер за эти 5 ч, если собственная скорость катера18,6 км/ч а скорость течени...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск