Задание 4. 3аполните пропуски соответствующими формами глагола “to be” и “to have”. Перепишите предложения и переведите. 1. The shops ____ open yesterday because it ____ a public holiday. 2. Julia wants to go on holiday bu...

Английский язык

Задание 4. 3аполните пропуски соответствующими формами глагола “to be” и “to have”. Перепишите предложения и переведите. 1. The shops ____ open yesterday because it ____ a public holiday. 2. Julia wants to go on holiday but she ______ any money. 3. I ____ at home tomorrow. 4. Helen got married when she _____ 21 years old ПОМОГИТЕ ПОЖАААЛУЙСТА!!!

