Однокоренные слова привет,пример,природа,причина,приключение,прилежный,приятный
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Однокоренные слова привет,пример,природа,причина,приключение,прилежный,приятный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Привет-приветствовать,приветствие. 2.Пример-примерный,примерить. 3.Природа-природный,природовед. 4.Причина-причинять,причинённый. 5.Приключение-приключенческий.приключаться, 6.Прилежный-прилежание,прилагать, 7.Приятный-приятность,приятель.
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