Помогите решить! 1) К÷5=0 К=? 2) (43 - S)×17=289 43 - S=? S=?

Математика
Помогите решить! 1) К÷5=0 К=? 2) (43 - S)×17=289 43 - S=? S=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) К÷5=0 К=0:1/5 к=0 2) (43 - S)×17=289 43 - S=289:17 43-s=17 -S=17-43 s=26
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