Найдите значение выражения скобка открывается 7 минус 1,5 разделить Россию 24 в скобка закрывается умножить на одну целую 7 двадцатых сколько получится
Математика
Найдите значение выражения скобка открывается 7 минус 1,5 разделить Россию 24 в скобка закрывается умножить на одну целую 7 двадцатых сколько получится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что? какую россию 24?
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