Найдите значение выражения скобка открывается 7 минус 1,5 разделить Россию 24 в скобка закрывается умножить на одну целую 7 двадцатых сколько получится

Математика

Найдите значение выражения скобка открывается 7 минус 1,5 разделить Россию 24 в скобка закрывается умножить на одну целую 7 двадцатых сколько получится

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