Речку быструю можно переплыть от берега до берега за 4 мин есле плыть со скоростью 90 м в мин сколько времени потребуется для этого оле если она будет плыть со скоростья 60 м в мин 45 м в мин

Математика

Речку быструю можно переплыть от берега до берега за 4 мин есле плыть со скоростью 90 м в мин сколько времени потребуется для этого оле если она будет плыть со скоростья 60 м в мин 45 м в мин

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