Речку быструю можно переплыть от берега до берега за 4 мин есле плыть со скоростью 90 м в мин сколько времени потребуется для этого оле если она будет плыть со скоростья 60 м в мин 45 м в мин

Математика
Речку быструю можно переплыть от берега до берега за 4 мин есле плыть со скоростью 90 м в мин сколько времени потребуется для этого оле если она будет плыть со скоростья 60 м в мин 45 м в мин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 х 90 = 360 метров ширина реки     2)  360:60=6 минут (если скорость 60 мет в минуту)    3)   360:45=8 мин ,если скорость 45 мет.в мин
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