Речку быструю можно переплыть от берега до берега за 4 мин есле плыть со скоростью 90 м в мин сколько времени потребуется для этого оле если она будет плыть со скоростья 60 м в мин 45 м в мин
Математика
Речку быструю можно переплыть от берега до берега за 4 мин есле плыть со скоростью 90 м в мин сколько времени потребуется для этого оле если она будет плыть со скоростья 60 м в мин 45 м в мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 х 90 = 360 метров ширина реки 2) 360:60=6 минут (если скорость 60 мет в минуту) 3) 360:45=8 мин ,если скорость 45 мет.в мин
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