Помогите написать сочинение-рассуждение на тему: каждый человек на своем корабле капитан

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Помогите написать сочинение-рассуждение на тему: каждый человек на своем корабле капитан
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Гость:
Ладно сичас напишу стой сичас напишу
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