Помогите с рассказом "Как муровьишка домой спешил".
Литература
Помогите с рассказом "Как муровьишка домой спешил".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю что тебе нужно но вот план : 1)На берёзе 2)Сорваршився листок 3)Добрый Землемер 4)Услужливый Паук-Сенокосец 5)Резвая Жужелица 6)Помощ Жучка-Блошочка 7)Пригучий Кузнечик 8)Переправа через речку на Водомере 9)Полёт на Майском Хруще 10)Ниточки Гусеницы Листовёртки 11)Счастливое возращение муравья домой
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