Спиши текст, вставляя подходящие по смыслу наречия. Графически покажи их синтаксическую связь. Перуцкий ...,но ... потребовал, чтобы Коля ... усвоил твёрдые правила и основы рисунка. Он требовал от Коли и других учеников,чтоб...
Русский язык
Спиши текст, вставляя подходящие по смыслу наречия. Графически покажи их синтаксическую связь. Перуцкий ...,но ... потребовал, чтобы Коля ... усвоил твёрдые правила и основы рисунка. Он требовал от Коли и других учеников,чтобы всё в рисунке подчинялось ... рассмотренным и ...понятным связям. СЛОВА ДЛЯ СПОАВОК : ПОЛНОСТЬЮ, ТОЧНО,НАСТОЙЧИВО, ЛЕГКО, ГЛУБОКО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судя по отрывку, это Кассиль, но я не обнаружила у вас несколько наречий, которые должны там быть. "Мягко", например. Мягко (принадлежит гл. потребовал"), настойчиво(принадлежит гл. потребовал"), полностью (принадлежит гл. усвоил), глубоко(принадлежит сущ. связям), легко(принадлежит сущ. связям). Графически их показывают следующим образом: над главным словом крестик и стрелочка к наречию
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