Чем, на ваш взгляд, отличались древнерусские города от западноевропейских? В чём вы видите причины этих различий?
История
Чем, на ваш взгляд, отличались древнерусские города от западноевропейских? В чём вы видите причины этих различий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
деревянные укрепления. При отсутствии огнестрельного оружия и слабом применении тяжёлых осадных машин деревянные стены являлись достаточной защитой против нападений. Отсутствие каменных стен даже в больших городах не должно характеризовать эти города как бедные пункты. В этих же городах строились великолепные каменные соборы; следовательно, для постройки каменных стен нашлись бы соответствующие мастера и средства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста Напишите сочинение на тему "A funny story about going shopping " Заранее спа??ибо
Обществознание