Морфемный разбор слова расположенный.
Русский язык
Морфемный разбор слова расположенный.
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Расположенный: окончание-ый, суффикс- енн, корень-лож, приставка-рас, приставка-по.
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