Решите номера,6 класс.Дам 200 баллов.

Математика
Решите номера,6 класс.Дам 200 баллов.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(-2.65-4,35)+(-4 45/78-2 64/78)=-7-7 31/78=-14 31/78 2)а.|х|=17,2 х=17, 2 х=-17, 2 б.|х-23|=16 х-23=16 х=39 х-23=-16 х=7 3)А.|-5-1 2/3|= -6 2/3 Б.|-4,3-(-7, 81)|=3.51 4)|-6,15-9,75|=15,9 15,9÷2=7, 95 9,75-7,95=1,8- координата О 5)29×0.37=10.73кг -конфеты 29-10,73=18.27- печенье и вафли Пусть печенья - х, тогда вафель 1.9х Уравнение: х+1.9х=18. 27 2.9х=18. 27 х=6.3 6.3×1.9=11.97кг вафли
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