Sin^2 7x-cos^2 7x= корень из 3/2
Алгебра
Sin^2 7x-cos^2 7x= корень из 3/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем по формуле косинус двойного угла.
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