Сравните идеи консерватизма и либерализма выявите общие черты и укажите различия

История
Сравните идеи консерватизма и либерализма выявите общие черты и укажите различия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные принципы либерализма, как свобода личности, неприкосновенность прав человека, правовое государство, парламентская демократия, плюрализм, гражданское общество и некоторые другие. Под консерватизмом понимается политическая идеология, выступающая за сохранение существующего общественного порядка, главным образом морально-правовых отношений, воплощенных в нации, религии, браке, семье, собственности.
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