Как умножать дроби объясните

Математика
Как умножать дроби объясните
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножение дробей одно из самых легких действий !Потому что нужно всего-лишь умножить числитель на числитель ,знаменатель на знаменатель .Например а/b × c/d = a×c / b×d = ac/bd _a_ . _c_ = _ac_ b d bd
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