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Подберите слова с вариантами корней к выделенным словам
Ответ(ы) на вопрос:
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Лож, рек, рек, Состав, Гор, Лож.
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