Напишите пожалуйста языковые семьи, языковые группы, языки, наоды , которые говорят на этих языках,страны,ветви.

География
Напишите пожалуйста языковые семьи, языковые группы, языки, наоды , которые говорят на этих языках,страны,ветви.
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￼Школьный Мир Доклады, рефераты, лекции, конспекты, шпаргалки Главная »География » Государства [страны] Тема:  Население России Народы (языковые семьи, группы) и религии России в таблицах Крупнейшими языковыми семьями Россииявляются: Индоевропейская семья, насчитывающая около 120 млн. человек, в состав которой входят славянская языковая группа (русские, украин­цы, белорусы), германская (немцы и евреи, говорящие на идиш), иранская (осетины), армянская (армяне) группы;Алтайская семья, численность которой составляет около 11 млн. человек, в состав которой входят тюркская (татары, чуваши, баш­киры, казахи, азербайджанцы, якуты, тувинцы, карачаевцы, бал­карцы, кумыки, хакасы и др.) и монгольская (буряты и калмыки) группы;Северокавказская семья, численность которой составляет около 5 млн. человек (аварцы, даргинцы, лакцы, чеченцы, ингуши, кабар­динцы, адыгейцы и др.);Уральская семья численностью 4 млн. человек (мордва, марийцы, удмурты, карелы, коми, ханты, манси, ненцы и др.).Таблица. Народы и религии России Языковые семьи Языковые группы Народы Преобла­дающая религия Районы компактного проживания Индоевропейская славянская русские православие по всей территории украинцы белорусы германская немцы протестантизм Оренбургская, Омская, Новоси­бирская области, Алтайский край евреи, говорящие на идиш иудаизм Москва, Санкт-Петербург, Еврейская авто­номная область иранская осетины православие Северная Осетия — Алания армянская армяне армяно-григориан­ская церковь Краснодарский край Алтайская   тюркская татары ислам Татарстан, Баш­кирия, Чувашия, Рязанская и Тю­менская области, Пермский край башкиры Башкирия, Челябинская область чуваши православие Чувашия ногайцы и кумыки ислам Дагестан балкарцы и карачаевцы Кабардино-Балкария алтайцы шаманство, анимизм Республика Алтай хакасы Хакасия шорцы Кемеровская область тюркская тувинцы Буддизм (ламаизм) Тыва якуты православие Саха (Якутия) долганы шаманство, анимизм Север Иркутской области монголь­ская буряты буддизм (ла­маизм) Бурятия, Забай­кальский край калмыки Калмыкия тунгусо-маньчжурская эвенки и эвены шаманство, анимизм Север Иркутской области, Якутия, Хабаровский край, Магадан­ская область нанайцы, ороки, оро­чи, удэгей­цы, ульчи и др. Хабаровский и Приморский края Северокавказская абхазо-адыгская адыгейцы ислам Адыгея кабардинцы Кабардино-Балкария черкесы Карачаево-Черкесия нахско-дагестанская чеченцы и ингуши Чечня и Ингушетия аварцы, дар­гинцы, лак­цы, лезгины Дагестан Уральская финно-угорская   марийцы православие Марий Эл мордва Мордовия, Татарстан, Пен­зенская область удмурты Удмуртия карелы   Карелия, Тверская область коми Республика Коми коми-пермяки Пермский край ханты и манси Ханты-Мансий­ский автономный округ саамы Мурманская область самодийская ненцы, сель­купы и нга­насаныМатериал с сайтаhttp://worldofschool.ru шаманство, анимизм Ненецкий, Яма­ло-Ненецкий ав­тономные округа юкагирская юкагиры Якутия Чукотско-камчат­ская — чукчи шаманство, анимизм Чукотский авто­номный округ коряки и ительмены Камчатский край Эскимосо­-алеутская — алеуты и эскимосы Командорские о-ва и Чукотский автономный округ — — нивхи Сахалинская область, Хабаровский край — — кеты Красноярский край  
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