Напишите пожалуйста языковые семьи, языковые группы, языки, наоды , которые говорят на этих языках,страны,ветви.
География
Напишите пожалуйста языковые семьи, языковые группы, языки, наоды , которые говорят на этих языках,страны,ветви.
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￼Школьный Мир Доклады, рефераты, лекции, конспекты, шпаргалки Главная »География » Государства [страны] Тема: Население России Народы (языковые семьи, группы) и религии России в таблицах Крупнейшими языковыми семьями Россииявляются: Индоевропейская семья, насчитывающая около 120 млн. человек, в состав которой входят славянская языковая группа (русские, украинцы, белорусы), германская (немцы и евреи, говорящие на идиш), иранская (осетины), армянская (армяне) группы;Алтайская семья, численность которой составляет около 11 млн. человек, в состав которой входят тюркская (татары, чуваши, башкиры, казахи, азербайджанцы, якуты, тувинцы, карачаевцы, балкарцы, кумыки, хакасы и др.) и монгольская (буряты и калмыки) группы;Северокавказская семья, численность которой составляет около 5 млн. человек (аварцы, даргинцы, лакцы, чеченцы, ингуши, кабардинцы, адыгейцы и др.);Уральская семья численностью 4 млн. человек (мордва, марийцы, удмурты, карелы, коми, ханты, манси, ненцы и др.).Таблица. Народы и религии России Языковые семьи Языковые группы Народы Преобладающая религия Районы компактного проживания Индоевропейская славянская русские православие по всей территории украинцы белорусы германская немцы протестантизм Оренбургская, Омская, Новосибирская области, Алтайский край евреи, говорящие на идиш иудаизм Москва, Санкт-Петербург, Еврейская автономная область иранская осетины православие Северная Осетия — Алания армянская армяне армяно-григорианская церковь Краснодарский край Алтайская тюркская татары ислам Татарстан, Башкирия, Чувашия, Рязанская и Тюменская области, Пермский край башкиры Башкирия, Челябинская область чуваши православие Чувашия ногайцы и кумыки ислам Дагестан балкарцы и карачаевцы Кабардино-Балкария алтайцы шаманство, анимизм Республика Алтай хакасы Хакасия шорцы Кемеровская область тюркская тувинцы Буддизм (ламаизм) Тыва якуты православие Саха (Якутия) долганы шаманство, анимизм Север Иркутской области монгольская буряты буддизм (ламаизм) Бурятия, Забайкальский край калмыки Калмыкия тунгусо-маньчжурская эвенки и эвены шаманство, анимизм Север Иркутской области, Якутия, Хабаровский край, Магаданская область нанайцы, ороки, орочи, удэгейцы, ульчи и др. Хабаровский и Приморский края Северокавказская абхазо-адыгская адыгейцы ислам Адыгея кабардинцы Кабардино-Балкария черкесы Карачаево-Черкесия нахско-дагестанская чеченцы и ингуши Чечня и Ингушетия аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины Дагестан Уральская финно-угорская марийцы православие Марий Эл мордва Мордовия, Татарстан, Пензенская область удмурты Удмуртия карелы Карелия, Тверская область коми Республика Коми коми-пермяки Пермский край ханты и манси Ханты-Мансийский автономный округ саамы Мурманская область самодийская ненцы, селькупы и нганасаныМатериал с сайтаhttp://worldofschool.ru шаманство, анимизм Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа юкагирская юкагиры Якутия Чукотско-камчатская — чукчи шаманство, анимизм Чукотский автономный округ коряки и ительмены Камчатский край Эскимосо-алеутская — алеуты и эскимосы Командорские о-ва и Чукотский автономный округ — — нивхи Сахалинская область, Хабаровский край — — кеты Красноярский край
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