Почему верейский выстрелил в дубровского

Литература
Почему верейский выстрелил в дубровского
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое мнение что верейский выстрелил в дубровского потому что верейский боялся что он заберет машу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Почему семья является более сложной социальной структурой чем брак?)
Ответить
Литература
Напишите сочинение-размышление на тему "Человеческое достоинство в понимании господина Журдена и моем".
Ответить
Литература
Почему Дубровский стал разбойником?
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста на английский язык. 1. У России есть много возможностей, чт??бы стать одной из ведущих стран мира. -
Ответить
Русский язык
Подберите слова с вариантами корней к выделенным словам
Ответить