Помогите решить задачу 310
Математика
Помогите решить задачу 310
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - двухзначное искомое число, тогда (х · 10 + 5) - первое полученное число, (х + 5 ·100) - второе полученное число. х · 10 + 5 + х + 5 · 100 = 912 11х + 505 = 912 11х = 912 - 505 11х = 407 х = 407 : 11 х = 37 Ответ: 37 - искомое число.
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