На мосту стоит автомобиль массой 1,2 т.Вычислите вес автомобиля и силу тяжести,действующую на него

Физика

На мосту стоит автомобиль массой 1,2 т.Вычислите вес автомобиля и силу тяжести,действующую на него

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