На мосту стоит автомобиль массой 1,2 т.Вычислите вес автомобиля и силу тяжести,действующую на него
Физика
На мосту стоит автомобиль массой 1,2 т.Вычислите вес автомобиля и силу тяжести,действующую на него
Ответ(ы):
Гость:
Сила тяжести вычисляется по формуле F=mg где g ускорение свободного падение равное 9.81,но обычно округляют до 10 Н/кг Таким образом: 1200*10~12000Н.(Сила тяжести) 1.2т(вес машины)
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