Сколько центнеров пшеицы можно засыпать в бункер, имеющий форму прямоугольного п??раллелипиппеда, если его длина равна 8 м,ширина 2м, высота 1 м, а масса 1м3 зерна состовляет 8ц???
Математика
Сколько центнеров пшеицы можно засыпать в бункер, имеющий форму прямоугольного п??раллелипиппеда, если его длина равна 8 м,ширина 2м, высота 1 м, а масса 1м3 зерна состовляет 8ц???
Ответ(ы):
Гость:
8*2*1=16(м3) вместимость бункера 16*8=128(ц) ответ:128 центнеров пшеницы можно засыпать в бункер
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