Сколько центнеров пшеицы можно засыпать в бункер, имеющий форму прямоугольного п??раллелипиппеда, если его длина равна 8 м,ширина 2м, высота 1 м, а масса 1м3 зерна состовляет 8ц???

Математика

Сколько центнеров пшеицы можно засыпать в бункер, имеющий форму прямоугольного п??раллелипиппеда, если его длина равна 8 м,ширина 2м, высота 1 м, а масса 1м3 зерна состовляет 8ц???

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