Сколько центнеров пшеицы можно засыпать в бункер, имеющий форму прямоугольного п??раллелипиппеда, если его длина равна 8 м,ширина 2м, высота 1 м, а масса 1м3 зерна состовляет 8ц???

Математика
Сколько центнеров пшеицы можно засыпать в бункер, имеющий форму прямоугольного п??раллелипиппеда, если его длина равна 8 м,ширина 2м, высота 1 м, а масса 1м3 зерна состовляет 8ц???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8*2*1=16(м3) вместимость бункера 16*8=128(ц) ответ:128 центнеров пшеницы можно засыпать в бункер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какие породы лошадей разводят в крыму
Ответить
Русский язык
Можно рассказ о любой профессии на татарском
Ответить
Литература
Напишите пожалуйста план рассказа Сябры Алёны Василевич) Спасибо заранее) По беларуской литературе.
Ответить
Русский язык
Плиз помогите сил нет очень сильно устала, помогите как можно скорее!!!!!
Ответить
Русский язык
Грамматическая основа (+ можно написать так и чтобы союзы или союз слова) Нужно учиться писать о людях и жизни так, чтобы каждое слово пело, свет...
Ответить