Плиз помогите сил нет очень сильно устала, помогите как можно скорее!!!!!

Русский язык
Плиз помогите сил нет очень сильно устала, помогите как можно скорее!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Молоденький месяц Свой тоненький рог На самом краю Небосвода зажёг Главные члены предложения: месяц - подлежащее, зажёг- сказуемое.
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