В одном бидоне 3 л молоко, а в другом 5 л . Имеется пустая двухлитровая банка. Как сделать , чтобы молока в бидонах было поровну?

Математика

В одном бидоне 3 л молоко, а в другом 5 л . Имеется пустая двухлитровая банка. Как сделать , чтобы молока в бидонах было поровну?

Автор: Гость