В одном бидоне 3 л молоко, а в другом 5 л . Имеется пустая двухлитровая банка. Как сделать , чтобы молока в бидонах было поровну?

Математика
В одном бидоне 3 л молоко, а в другом 5 л . Имеется пустая двухлитровая банка. Как сделать , чтобы молока в бидонах было поровну?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5-2 литра=3 литра молока
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