Построй схему предложения в общем виде без обозночения каждого члена предложения" поднялось небывалой величины солнце над темными краями лесов, лучи рассыпались по небу, ударили в берег, в камни, в сосны"
Русский язык
Построй схему предложения в общем виде без обозночения каждого члена предложения" поднялось небывалой величины солнце над темными краями лесов, лучи рассыпались по небу, ударили в берег, в камни, в сосны"
Ответ(ы):
Гость:
[ = _ ], [ - =, = ] .................
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