Грамматическая основа (+ можно написать так и чтобы союзы или союз слова) Нужно учиться писать о людях и жизни так, чтобы каждое слово пело, светилось.

Русский язык

Грамматическая основа (+ можно написать так и чтобы союзы или союз слова) Нужно учиться писать о людях и жизни так, чтобы каждое слово пело, светилось.

Автор: Гость