Грамматическая основа (+ можно написать так и чтобы союзы или союз слова) Нужно учиться писать о людях и жизни так, чтобы каждое слово пело, светилось.

Русский язык
Грамматическая основа (+ можно написать так и чтобы союзы или союз слова) Нужно учиться писать о людях и жизни так, чтобы каждое слово пело, светилось.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(что ?)нужно это подлежащее выраженно наречием ,нужно (что делать ?)учиться писать это составное именное сказуемое выраженно глаголом 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Построй схему предложения в общем виде без обозночения каждого члена предложения" поднялось небывалой величины солнце над темными краями лесов, луч...
Ответить
Математика
В одном бидоне 3 л молоко, а в другом 5 л . Имеется пустая двухлитровая банка. Как сделать , чтобы молока в бидонах было поровну?
Ответить
Русский язык
Укажи падеж имён существительных и имён прилагательных выдели их окончания . Сшили из шёлковой ткани, остановились около высокого здания, плыли п...
Ответить
Биология
Вывод о приспособленности внешнего строения рыбы к жизни в воде.
Ответить
Математика
Время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движе??ия под водой.Сколько времени подводная лодка находилась под вод...
Ответить