Грамматическая основа (+ можно написать так и чтобы союзы или союз слова) Нужно учиться писать о людях и жизни так, чтобы каждое слово пело, светилось.
Русский язык
Грамматическая основа (+ можно написать так и чтобы союзы или союз слова) Нужно учиться писать о людях и жизни так, чтобы каждое слово пело, светилось.
Ответ(ы):
Гость:
(что ?)нужно это подлежащее выраженно наречием ,нужно (что делать ?)учиться писать это составное именное сказуемое выраженно глаголом
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