На одном из заседаний Боярской думы отец Алексея адашева заявил сын твой государь, ещё в пелёнках... а мы от бояр в твоё мололетство беды многие видели. напишите о каком событии идёт речь.

Гость: Гость:

1553 год. В то время когда сильно заболел Иван 4, и когда его жизнь находилась в опасности,его ближайшее окружение не захотели целовать крест и присягать на верность наследнику престола первенцу Ивана Грозного-Дмитрию, этим самым они попытались выступить против политики царя , взять власть в свои руки и передать Владимиру Старицкому. этот мятеж был подпитан извне. У Владимира Старицкого были сторонники Сильвестр и Адашев и другие князья и бояре))))