На оклейку 2 комнат пошло 9 рулонов обоев одинаковой длины. на одну комнату 48 м обоев на другую 60 м сколько рулонов обоев пошло на каждую комнату?

Математика

На оклейку 2 комнат пошло 9 рулонов обоев одинаковой длины. на одну комнату 48 м обоев на другую 60 м сколько рулонов обоев пошло на каждую комнату?

Автор: Гость