На оклейку 2 комнат пошло 9 рулонов обоев одинаковой длины. на одну комнату 48 м обоев на другую 60 м сколько рулонов обоев пошло на каждую комнату?
Математика
На оклейку 2 комнат пошло 9 рулонов обоев одинаковой длины. на одну комнату 48 м обоев на другую 60 м сколько рулонов обоев пошло на каждую комнату?
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