На основе общего уравнения электролиза хлорида натрия(2NaCl+2H₂O→2NaOH + H₂ + Cl₂ ) рассч??тайте объем газов и количество щелочи, образовавшихся в результате электролиза 585г хлорида натрия, содержащего 10% примесей. Выход прод...

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2NaCl+2H₂O→2NaOH + H₂ + Cl₂ вычислим количество вещества соли m=585x0,9=526,5 n=526,5/58,5=9 моль, согласно уравнения щелочи получится столько же n(NaOH)=9 моль при100% выходе m(NaOH)=40x9=360г, а при 95%m=360х0,95=342г n(NaOH)=342/40=8,55моль , водорода и хлора образуется в 2 раза меньше, чем щёлочи n(H2)=n(Cl2)=9/2=4,5 моль, а их объём V=9x22,4=201,6литра при 100% выходе, а в нашем случаеV=201,6x0,95=191,52 литра