На отрезке AB отмечена точка C и D при этом a b равняется 14 сантиметров а ц равняется 5 сантиметров BC равняется 6 сантиметров Чему равен длина отрезка CD

Математика

На отрезке AB отмечена точка C и D при этом a b равняется 14 сантиметров а ц равняется 5 сантиметров BC равняется 6 сантиметров Чему равен длина отрезка CD

Автор: Гость