На отрезке AB отмечена точка C и D при этом a b равняется 14 сантиметров а ц равняется 5 сантиметров BC равняется 6 сантиметров Чему равен длина отрезка CD

Математика
На отрезке AB отмечена точка C и D при этом a b равняется 14 сантиметров а ц равняется 5 сантиметров BC равняется 6 сантиметров Чему равен длина отрезка CD
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CD=AB-(AC+DB)=14-(6+5)=14-11=3
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