Окончание слова деревни
Русский язык
Окончание слова деревни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. - деревнЯ Р.п. - деревнИ Д.п. - деревнЕ В.п. - деревнЮ Тв.п. - деревнЕЙ П.п. - о деревнЕ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Памогите ответ на вопрос В лесной школе есть песочные часы на 8 мин и на 13мин Как с ??х помощью от считать 5мин
Другие предметы
Химия
Укажите протонные числа элементов которые принадлежат к одной подгруппе а) 14 и 32 б) 14 и 22 в) 14 и 15
Английский язык
Математика