Всем доброго утра! плиз помогите :) дам 19 б № 1. Непроизносимые и сомнительные согласные Аген ство, ассистен…ский, безмол…твовать, бескорыс..ный, беспристрас..ный, бесчу…ственный, блес..нуть, брус..атый, взгрус..нулось, гор...

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Всем доброго утра! плиз помогите :) дам 19 б № 1. Непроизносимые и сомнительные согласные Аген ство, ассистен…ский, безмол…твовать, бескорыс..ный, беспристрас..ный, бесчу…ственный, блес..нуть, брус..атый, взгрус..нулось, горес..ный, да здра..ствует, добросовес..ный, должнос..ной, доща..тый, жизнерадо…ный, захолус..ный, интеллиген..ский, искус..ный, комендан..ский, лаборан…ский, лан..шафт, мас…штаб, напер..сник, , объез..чик, окрес..ность, опас…ность, парламен..ский, переда..чик, перебе..чик, перекрёс..ный. № 2. Слова с двойными согласными А..омпанемент, а..омпанировать, а…ордеон, а…умулятор, а…уратный, а…егория, а…игатор, а..отация, анте…а, а…арат, а…етит, арти…ерия, а…истент, а…ортимент, а..естат, а…ракцион, ба…, ба…он, ба…икада, бе..о…ица, бри..иант, бе..у…иксный, ги…опотам, гори…а, гра.., гри.., , жу…ать, и…юзия, и..юстрация, и…унитет, инте…ект, инте…игентный, иску…тво, ка..ета, кла..ика, ко…ега, ко..ектив, ко…екция. № 3. ПРИСТАВКИ ПРЕ- и ПРИ- Пр…бывать где-то, пр..бывать куда-то, пр…зирать предателя, , пр…кратить, пр..образовать, пр..одолеть, пр..пятствие, пр..тензия, пр..тендовать, пр..творить дверь, пр..творить мечту, пр..выкать, пр..готовить, пр..казать, пр..ключение, пр..мерять одежду, пр..мирять врагов, пр…обрести, пр..способить, пр..сутствовать, пр..твориться больным, пр..даное невесты. № 4. Н и НН в разных частях речи Жёва..ый, кова..ый, ветре…ый (человек, день), ветря..ой (двигатель, оспа, мельница), серебря..ый, деревя…ый, стекля…ый, оловя…ый, жела…ый, да…ый, нечая…ый, отчая…ый, свяще…ый, невида…ый, неслыха…ый, беше…ый, дикови…ый, стари…ый, бездо…ый, броше…ый, мороже…ый, племя…ик, имени….ик, ране…ый, шерстя…ой, соверше…олетие, покло…ик, пунктуацио…ый, , хоже…ый, езже..ый, эмалирова…ый, искусстве…ый, квалифицирова…ый, моше..ик, труже…ик, вышеизложе…ый, балова..ый, злоумышле…ик.

Автор: Гость