Составить аннотацию к любой книге с илюстрацией в виде рисунка

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Стойкий оловянный солдатик — сказка датского писателя Андерсена . Мальчику дарят на день рождения 25оловянных солдатиков, один из которых лишён ноги. Так как его отливали последним, на него не хватило олова. Ночью игрушки оживают и начинают жить своей жизнью. Солдатик находит любовь — прекрасную танцовщицу. Внезапно из табакерки появляется троль который говорит: «Оловянный солдатик, нечего тебе заглядываться!» Разозлившись, что солдат его игнорирует, тролль грозит, что разберётся с ним. Наутро солдатика ставят на окно, которое внезапно раскрывается, и солдатик падает.Начинает идти ливень. Солдатика находят двое уличных мальчишек, посадившие его на самодельный кораблик, который пускают в канаву. По пути он встречает крысу, требующую у него паспорт. Когда вода из канавки устремляется в канал, кораблик тонет, а солдатика глотает рыба. Эта рыба оказывается на кухне дома хозяина игрушки. Рыбу разрезают и находят оловянного солдатика. Его снова относят в детскую. Какой-то мальчик бросил беднягу в камин. Танцовщицу порывом ветра уносит туда же, и они оба сгорают.Интересный сюжетный прием: за все время повествования главные герои - солдатик и танцовщица - не произносят ни единого слова и не делают самостоятельно ни одного движения.