На отрезок [0;10] наудачу брошено 5 точек. Найти вероятность того, что две точки попадут в [0;2], одна – в [2;3], две – в [3;10].
Математика
На отрезок [0;10] наудачу брошено 5 точек. Найти вероятность того, что две точки попадут в [0;2], одна – в [2;3], две – в [3;10].
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20%*20%*10%*70%*70%=0.2*0.2*0.1*0.7*0.7=0.00196=0.001.96%
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