На отрезок [0;10] наудачу брошено 5 точек. Найти вероятность того, что две точки попадут в [0;2], одна – в [2;3], две – в [3;10].

Математика

На отрезок [0;10] наудачу брошено 5 точек. Найти вероятность того, что две точки попадут в [0;2], одна – в [2;3], две – в [3;10].

Автор: Гость