На отрезок [0;10] наудачу брошено 5 точек. Найти вероятность того, что две точки попадут в [0;2], одна – в [2;3], две – в [3;10].

Математика
На отрезок [0;10] наудачу брошено 5 точек. Найти вероятность того, что две точки попадут в [0;2], одна – в [2;3], две – в [3;10].
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20%*20%*10%*70%*70%=0.2*0.2*0.1*0.7*0.7=0.00196=0.001.96%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Переписка по элекронной почте на казахском
Ответить
Русский язык
Существительное среднего рода заканчивается на две гласных буквы,из слова "ВИНОГ??АД"
Ответить
Русский язык
Расположи слова так, чтобы получилось предложения. Холодные,ветры,дуют
Ответить
Математика
Составьте числовое выражение и найдите его значение: 1) сумма разности чисел 238 и 149 и числа 50 2) частное суммы и разности чисел 48 и 16 3...
Ответить
Русский язык
Синонимы к словосочетаниям. твердый характер,твердые знания,твердят поверхность. ( жёсткий,прочный,сильный,тяжелый,неуживчивый,могучий) выбрать из ...
Ответить