Синонимы к словосочетаниям. твердый характер,твердые знания,твердят поверхность. ( жёсткий,прочный,сильный,тяжелый,неуживчивый,могучий) выбрать из этого

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Синонимы к словосочетаниям. твердый характер,твердые знания,твердят поверхность. ( жёсткий,прочный,сильный,тяжелый,неуживчивый,могучий) выбрать из этого

Автор: Гость