Синонимы к словосочетаниям. твердый характер,твердые знания,твердят поверхность. ( жёсткий,прочный,сильный,тяжелый,неуживчивый,могучий) выбрать из этого
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Синонимы к словосочетаниям. твердый характер,твердые знания,твердят поверхность. ( жёсткий,прочный,сильный,тяжелый,неуживчивый,могучий) выбрать из этого
Ответ(ы) на вопрос:
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Твердый характер - жесткий, тяжелый, неуживчивый. твердые знания - сильные твердая поверхность - прочная
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