Как социальные корни религии помогают или мешают в собственной жизни (познаёт себя), общества Российского в целом.

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Как социальные корни религии помогают или мешают в собственной жизни (познаёт себя), общества Российского в целом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие люди молятся это впринципе предает веру в себя для некоторых она(молитва)мешает а некоторым наоборот придает сил и надежду.У каждого свое мнение и решать вам,мешает она или нет.
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