Как социальные корни религии помогают или мешают в собственной жизни (познаёт себя), общества Российского в целом.
История
Как социальные корни религии помогают или мешают в собственной жизни (познаёт себя), общества Российского в целом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие люди молятся это впринципе предает веру в себя для некоторых она(молитва)мешает а некоторым наоборот придает сил и надежду.У каждого свое мнение и решать вам,мешает она или нет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте краткие структурные формулы возможных веществ с молекулярными формулами С3Н6 и С3Н4 Назовите полученные вещества. Охарактеризуйте их ...
Математика
Точка T - середина большего основания трапеции ABCD. Известно, что четырёхугольник ABCT является квадратом. Докажите, что четырёхугольник TBCD явля...
Математика
Окружающий мир