Существительное среднего рода заканчивается на две гласных буквы,из слова "ВИНОГ??АД"
Русский язык
Существительное среднего рода заканчивается на две гласных буквы,из слова "ВИНОГ??АД"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово РАДИО. ______________
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