Расположи слова так, чтобы получилось предложения. Холодные,ветры,дуют

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Расположи слова так, чтобы получилось предложения. Холодные,ветры,дуют
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуют холодные ветры       
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