На первой полке лежат 52 игрушки. На второй полке лежат игрушек на 22 игрушки меньше, чем на первой полке. Всего игрушек 82. Сколько игрушек лежит на 2 полке? Решите задачу пожалуйста. Поблагодарю и дам лучший ответ. Даю 30 ба...

Математика

На первой полке лежат 52 игрушки. На второй полке лежат игрушек на 22 игрушки меньше, чем на первой полке. Всего игрушек 82. Сколько игрушек лежит на 2 полке? Решите задачу пожалуйста. Поблагодарю и дам лучший ответ. Даю 30 баллов.

Автор: Гость