Почему на морском побережье легко дышится?
Окружающий мир
Почему на морском побережье легко дышится?
Ответ(ы):
Гость:
На морском побережье легко дышится потому, что морской воздух лишен пыли и бактерий, которых так много в городе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Учащихся трех классов посадили деревья , 1 школа посадила 2,5(дробь) 2 школа посад??ла 6,25 (дробь) 3 школа посадила неизвестно .1 школа пос...
Математика
Длина прямоугольника равна 10 см, а ширина-а см. Запиши в виде выражения его периметр и полупериметр