На первую баржу погрузили 12 бочек с мазутом а на вторую 7 таких бочек сколько всего литров мазута погрузили на каждую баржу если на 2ю баржу погрузили на1000л меньше чем на первую
Математика
На первую баржу погрузили 12 бочек с мазутом а на вторую 7 таких бочек сколько всего литров мазута погрузили на каждую баржу если на 2ю баржу погрузили на1000л меньше чем на первую
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