Вопрос 37 ответьте пожалуйста срочно
Другие предметы
Вопрос 37 ответьте пожалуйста срочно
Ответ(ы):
Гость:
С) крестово- купольную
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сообщение на тему: "Как определить род, число и падеж имён прилагательных в предло??ении?". За доступное объяснение даю 20 баллов + "Спасибо" + Луч...
Русский язык
Отметь словосочетание, в котором прилагательное написано правильно. 1аккуратняя девочка 2об умелом мастере 3о ловкам спортсмене 4прежнию по...
Українська література