На поле,длина которого 90 метров,а ширина 20 м,горохом засеяно 40 м2 а остальное клеве??ом. Какая площадь засеяна клевером?

Математика

На поле,длина которого 90 метров,а ширина 20 м,горохом засеяно 40 м2 а остальное клеве??ом. Какая площадь засеяна клевером?

Автор: Гость