На поле,длина которого 90 метров,а ширина 20 м,горохом засеяно 40 м2 а остальное клеве??ом. Какая площадь засеяна клевером?
Математика
На поле,длина которого 90 метров,а ширина 20 м,горохом засеяно 40 м2 а остальное клеве??ом. Какая площадь засеяна клевером?
Ответ(ы):
Гость:
1)90*20=1800(кв.м)- площадь 2)1800-40=1760(кв.м)- засеяно клевером
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