О или ё 1.кумач...м, печ...м,плеч...м 2.деш...вый,ноч...вка,ш...пот. 3.горяч...,еж...вый,дириж...р зарание спаииииибо
Русский язык
О или ё 1.кумач...м, печ...м,плеч...м 2.деш...вый,ноч...вка,ш...пот. 3.горяч...,еж...вый,дириж...р зарание спаииииибо
Ответ(ы):
Гость:
1. кумачом, печем, плечом 2. дешевый, ночевка,шепот 3. горячо, ежовый,дирижер.
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