На полянке паслось 14 коров их было на 12 меньше , чем овец . сколько овец паслось на полянке? решите пожалуйста!!!! обязательно условие, решение, ответ !!!!!

Математика

На полянке паслось 14 коров их было на 12 меньше , чем овец . сколько овец паслось на полянке? решите пожалуйста!!!! обязательно условие, решение, ответ !!!!!

Автор: Гость