На полянке паслось 14 коров их было на 12 меньше , чем овец . сколько овец паслось на полянке? решите пожалуйста!!!! обязательно условие, решение, ответ !!!!!
Математика
На полянке паслось 14 коров их было на 12 меньше , чем овец . сколько овец паслось на полянке? решите пожалуйста!!!! обязательно условие, решение, ответ !!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: На поляне пасутся коровы и овцы. Коров на 12 меньше чем овец. Найти: Овцы - ? 14+12 = 26 (овец) - паслось на поляне.
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