на пошив двадцати пяти наволочек израсходовали ткани на 32м 40см больше ,чем на 13 та??их же наволочек .хватит ли 110м ткани для пошива сорока таких же наволочек ?сколько метров ткани нужно для пошива сорока одной наволочки ?

Математика
на пошив двадцати пяти наволочек израсходовали ткани на 32м 40см больше ,чем на 13 та??их же наволочек .хватит ли 110м ткани для пошива сорока таких же наволочек ?сколько метров ткани нужно для пошива сорока одной наволочки ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х - ода наволочка, 13х - 13 наволочек, соответственно и 25х, 25х - 13х = 3240 (см) =>12х= 3240=> х =3240/12 = 270 (см) 2,70 м требуется на 1 наволочку
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